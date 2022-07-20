Прокачка газа по "Северному потоку" может сократиться до 1/5 мощности- то есть, до 33 млн куб. м в сутки - если одна из газовых турбин Siemens после выработки ее ресурса не будет заменена на отремонтированную в Канаде. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Тегеране во вторник, 19 июля, сообщает "Интерфакс".

По его словам, в "Северном потоке", до временной остановки обеих веток газопровода 11 июля, работали два газоперекачивающих агрегата производства компании Siemens из пяти. При этом перекачивалось около 60 млн куб. м в сутки. Одна турбина долгое время не возвращалась с капитального ремонта на заводе в Монреале, из-за санкций, введенных Канадой против РФ. В итоге, в Оттаве согласились сделать из этих санкций исключение и отправить турбину в Германию (что вызвало недовольство в Киеве).

Однако теперь, заявил Путин, ориентировочно 26 июля, "Газпром" должен будет остановить для ремонта еще один агрегат. "Если еще одна [турбина] придет - хорошо. Будут работать две. А не придет - будет одна - будет только 30 млн кубометров в сутки", - сказал президент России.

Пуск "Северного потока-2" не спасет Европу от дефицита газа

При этом даже запуск "Северного потока-2" не поможет резко увеличить поставки газа в Европу,поскольку половина мощностей газопровода, из-за "проволочек" с его запуском, уже переориентирована на внутреннее потребление в России, указал Путин. По словам российского президента, он предупреждал об этом заранее канцлера ФРГ Олафа Шольца.

"Поэтому даже если мы завтра запустим "Северный поток-2" - это будет не 55 млрд куб. м в год, а ровно половина. А если иметь в виду, что осталось от этого года только второе полугодие - значит, одна четверть. Вот такая ситуация с поставками", - заявил лидер РФ на той же пресс-конференции в столице Ирана.

Ответственность за сокращение поставок он возложил при этом на европейских лидеров. "Закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции эти газоперекачивающие агрегаты. "Газпром" готов качать столько, сколько нужно. "Газпром" всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства. Наши партнеры пытаются переложить свои собственные ошибки на "Газпром" - это не имеет под собой никаких оснований", - сказал Путин.

"Газпром" нашел новых партнеров в Иране

19 июля Путин прибыл в Тегеран для встречи с лидерами Ирана и Турции. В тот же день "Газпром" подписал с Национальной иранской нефтяной компанией NIOC меморандум о взаимопонимании. Речь идет о проектах на сумму около 40 миллиардов долларов. В планах партнеров - разработка новых газовых и нефтяных месторождений в Иране, поставки сжиженного природного газа (СПГ) и строительство экспортных газопроводов.