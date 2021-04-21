Владимир Путин считает неприемлемой ситуацию в Беларуси и заявил о "попытке госпереворота"в этой стране и "планировавшемся покушении" на убийство Александра Лукашенко. "Практика организации госпереворотов и устранения высших лиц - это невообразимо", - сказал президент России, выступая с посланием к Федеральному собранию в среду, 21 апреля.
Путин сравнил ситуацию в Беларуси с Украиной, где в начале 2014 в ходе революции произошла смена власти: "Как бы складывалась судьба Беларуси при таком перевороте никто не думал, как и тогда, когда переворот произошел на Украине".
Вместе с тем Путин не привел никаких доказательств того, что в Беларуси действительно существовал заговор для совершения госпереворота и убийства Лукашенко.
Послание Путина в условиях пандемии
Из-за пандемии COVID-19 выступление Путина с посланием к Федеральному собранию в этом году проходит с учетом ряда ограничений. Так, депутаты и журналисты, присутствующие на мероприятии, должны были предварительно сдать три ПЦР-теста на коронавирус. Все участники мероприятия должны носить защитные маски и соблюдать дистанцию по отношению друг к другу в 1-2 метра. Несмотря на эти правила, во время выступления Путина многие зрители сидели близко друг к другу и без защитных масок.
Сам президент 14 апреля получил вторую прививку от коронавируса.
В день выступления Путина с посланием в России проходят массовые протесты,организованные сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новый штамм – уже не только в Аникщяй: он связан с устойчивостью к вакцинам (21)
Обнаруженный в Литве новый штамм коронавируса выявлен...
В Литве наплыв клиентов в парикмахерских прекратился, некоторые ушли в простой (1)
Салоны красоты и парикмахерские в Литве открылись...
Правительство Литвы предлагает внести коррективы в условия карантина (10)
Минздрав Литвы предлагает правительству изменить...
Спикер парламента Литвы о повышении пенсионного возраста до 72 лет: тут есть два аспекта (88)
Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен...
Затянувшийся карантин не прошел бесследно: почти половине жителей Литвы грозит депрессия (42)
Почти половина жителей Литвы во время второго...