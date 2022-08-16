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Все попытки "отменить" Россию бесперспективны и глупы. Такое мнение озвучил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам форума Таврида.Арт, сообщает пресс-служба Кремля.
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© AFP / Scanpix

"Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории", — сказал Путин, отметив при этом, что "историю делают люди".

Российский лидер подчеркнул, что сейчас "время новых возможностей".

"Мы знаем, что любые сложности и испытания — это время новых возможностей, и часто говорим об этом. Это время смелых людей, это так и есть, а вы именно такие", — заявил Путин в обращении к участникам форума.

Ранее в понедельник Путин заявил, что многие образцы российского оружия на десятилетия опережают зарубежные аналоги.

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