Путин заявил о готовности "Газпрома" подавать газ по "Северному потоку-2"

Путин также объявил, что 2,5 часа назад была завершена укладка первой нитки труб «Северного поток-2» на российской территории. «С немецкой стороны труба подошла, с российской. Осталось только приподнять и сварить, прокладка сама завершена», — сказал российский президент.

Российский президент также сказал, что на этой неделе завершена работа российской линейной части газопровода до компрессорной станции «Славянская», и добавил, что «Газпром» готов к подаче газа по «Северному потоку-2».

По словам президента, Россия готова и дальше реализовывать с зарубежными партнерами проекты, подобные «Северному потоку-2».

На фоне заявления Путина акции «Газпрома» выросли на 1%. По данным Московской биржи, стоимость акций компании достигла максимума с 2008 года.

Газопровод «Северный поток-2» проходит от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщал, что по состоянию на 31 марта требопровод завершен на 95%. В «Газпроме» рассчитывают, что его строительство закончится к 2021 году.

Против строительства «Северного потока-2» выступают США и Польша. Власти США ввели несколько раундов санкций против компаний, задействованных в проекте.

В мае стало известно, что США отказались вводить санкции против оператора «Северного потока-2» Nord Stream AG и ее управляющего директора Маттиаса Варнига. Американский президент Джо Байден объяснил решение нежеланием портить отношения с Германией. При этом 21 мая Белый дом ввел ограничения против четырех российских компаний и 13 судов, которые участвуют в строительстве трубопровода.