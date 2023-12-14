Путин заявил, что война закончится, когда он достигнет своих целей

 
Украинская правда
Vladimiro Putino spaudos konferencija
Vladimiro Putino spaudos konferencija
ФОТО: Scanpix

Президент России заявил, что война против Украины закончится тогда, когда он достигнет всех своих целей − денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса Украины.

"Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются. Я напомню, о чем мы тогда говорили: о денацификации в Украине, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе", сказал Путин.

Говоря о денацификации, российский президент заявил, что якобы в ходе переговоров в Стамбуле "официальные лица в Киеве… целом не соглашались, что нужна какая-то денацификация" и говорили, что "никакой фашизации и роста вот таких настроений нет", но сейчас эта идеология якобы процветает.

Прямая речь Путина: "Ну как нет? Когда национальный герой, известный не просто националист, а нацист Бандера, возведен в ранг национального героя. Как нет? А когда руководитель сегодняшней администрации киевской на глазах у всего мира стоя аплодирует бывшему солдату СС, напрямую участвовавшему в холокосте. Это чего − не проявление нацизма что ли? Поэтому вопрос денацификации − актуальный".

Относительно демилитаризации, Путин заявил, что Украина якобы уже почти не производит оружия и скоро якобы останется без помощи Запада.

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