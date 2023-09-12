Путин заявил, что Россия с июня уничтожила больше бронемашин, чем было на вооружении Украины

«Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет, конечно. <…> Потери есть, большие. <…> По танкам — 543 танка уже потеряли, по бронемашинам разных классов — уже почти 18 тысяч», — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

К началу войны в 2022 году у Украины было 12 303 единицы бронемашин, свидетельствуют данные проекта Global Firepower (аналитический сайт, составляющий рейтинг стран по военной мощи). Также западные страны поставили ВСУ 1803 бронемашины (эта цифра включает бронеавтомобили, БМП и БТР), следует из данных проекта Oryx. Таким образом, в распоряжении ВСУ с начала войны было 14,1 тысячи бронемашин — на 3,9 тысячи меньше, чем, по версии Путина, было уничтожено с начала контрнаступления (то есть с июня).