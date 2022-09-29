"Завтра в Георгиевском зале в 15:00 состоится подписание договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Состоится объемное выступление Путина", - заявил он.
27 сентября, в четырех частично оккупированных регионах Украины завершились "референдумы" о присоединении к России.
"Есть четкая последовательность действий в рамках конституционной процедуры принятия в состав новых субъектов", - объяснял ранее сенатор Андрей Клишас. Он напомнил, что в случае присоединения аннексированных территорий должны быть внесены изменения в статью 65 Конституции России. За них должен проголосовать Совет Федерации, после чего поправки своим указом утверждает президент.
Чего ждать дальше
Вечером в среду стало известно, что назначенные Россией руководители оккупированных областей прилетели в Москву. Перед этим каждый из них опубликовал обращение к Владимиру Путину с официальной просьбой включить свой регион в состав России.
Теперь, как писал "Коммерсант", со всеми четырьмя регионами должны быть заключены международные договоры, которые президент России передаст на ратификацию в Федеральное собрание вместе с законопроектами о принятии новых субъектов.
При этом в теории запуску этой процедуры должны предшествовать указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. Независимость ЛДНР Россия признала 21 февраля 2022 года.
Голосование по вопросу об аннексии украинских территорий в обеих палатах российского парламента ожидается только на следующей неделе.
"После этого [официального оформления аннексии территорий - Би-би-си] Российская Федерация, какой мы её знали, перейдет в новую фазу своего существования, став государством с делегитимизированной границей, включающей в себя фрагменты, которые не только не будут признаны никакой другой страной или международной организацией de jure, но и не контролируются центральной администрацией de facto (в отличие, например, от Крыма)", - написала политолог Екатерина Шульман (внесена в реестр СМИ-"иноагентов" в России).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В октябре гарантийные поставки подешевеют: готовят дополнительные решения
Гарантийные поставки электроэнергии в октябре...
Марюс Ивашкявичюс. Пугачева. Боже, храни Королеву
И когда умер Горбачев , в глазах одних завершивший...
Правоохрана медлит, а Швенченене с компанией действует: благодарит Россию за войну
Пока суд решает вопрос ликвидации "Международного...
МИД рекомендует гражданам Литвы покинуть Россию (1)
Министерство иностранных дел Литвы (МИД) рекомендует...
Литва уточнила порядок пересечения границы: кого из россиян впустят в страну
Комитет по управлению режимом ЧС, который возглавляет...