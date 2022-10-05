Путин также подписал законы о принятии этих территорий в состав РФ и образовании новых субъектов. На основании этих законов вносятся изменения в Конституцию России – в нее качестве субъектов будут добавлены Херсонская и Запорожская области, а также Луганская и Донецкая "народные республики".
Также Путин назначил Дениса Пушилина врио главы самопровозглашенной "ДНР", Ленонида Пасечника — врио главы самопровозглашенной "ЛНР", Евгения Балицкого — врио губернатора Запорожской области, Владимира Сальдо — врио губернатора Херсонской области.
Госдума единогласно ратифицировала договоры о присоединении к России "ДНР", "ЛНР" и частей Запорожской и Херсонской областей 3 октября, на следующий день это сделал Совет Федерации.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия продолжит "советоваться с населением" Херсонской и Запорожской областей по поводу того, в каких границах их "включать" в состав РФ. При этом проведение референдумов по вопросам о границах не планируется.
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