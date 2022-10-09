Путин: взрыв на Крымском мосту - теракт украинских спецслужб

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Российкое ТВ показало кадры встречи президента России Владимира Путина с главой Следственного комитета страны Александром Бастрыкиным.
Krymo tiltas
Krymo tiltas
© twitter

Взрыв на Крымском мосту Бастрыкин назвал терактом украинских спецслужб. По его словам, при помощи удара Киев надеялся вывести из строя "кгрупный объект гражданской инфраструктуры".

В ответ российский президент лишь повторил те же слова.

"Сомнений нет, это был теракт, целью которого было уничтожение критически важного объекта гражданской инфраструктуры, - заявил Путин. - Его подготовили спецслужбы Украины".

V. Putinas
V. Putinas
© AP / Scanpix
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New York Times: за взрывом на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы

Бастрыкин при этом отметил, что помощь украинским спецслужбам оказывали также граждане России и иностранных государств, "которые помогали в подготовке этого теракта".

Заявление российского президента о том, что причиной взрыва на Крымском (Керченском) мосту был теракт украинских спецслужб, в канцелярии Владимира Зеленского назвали "слишком циничным даже для России".

"Не прошло и 24 часов, с тех пор как российские самолеты выпустили по жилому кварталу Запорожья 12 ракет, убив 13 человек и покалечив более 50. Нет, здесь только одно государство-террорист, и весь мир знает кто это", - написал в "Твиттере" советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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