Путин: взрыв на Крымском мосту - теракт украинских спецслужб

Взрыв на Крымском мосту Бастрыкин назвал терактом украинских спецслужб. По его словам, при помощи удара Киев надеялся вывести из строя "кгрупный объект гражданской инфраструктуры".
В ответ российский президент лишь повторил те же слова.
"Сомнений нет, это был теракт, целью которого было уничтожение критически важного объекта гражданской инфраструктуры, - заявил Путин. - Его подготовили спецслужбы Украины".
Бастрыкин при этом отметил, что помощь украинским спецслужбам оказывали также граждане России и иностранных государств, "которые помогали в подготовке этого теракта".
Заявление российского президента о том, что причиной взрыва на Крымском (Керченском) мосту был теракт украинских спецслужб, в канцелярии Владимира Зеленского назвали "слишком циничным даже для России".
"Не прошло и 24 часов, с тех пор как российские самолеты выпустили по жилому кварталу Запорожья 12 ракет, убив 13 человек и покалечив более 50. Нет, здесь только одно государство-террорист, и весь мир знает кто это", - написал в "Твиттере" советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
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