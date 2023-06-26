Путин выступил снова и предложил "вагнеровцам" контракт с Минобороны или уход в Беларусь

"Данное мной слово будет исполнено", — подчеркнул он. По его словам, выбор за каждым, но это будет выбор "воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку".
Боевиков ЧВК "Вагнер", по его словам, "использовали в темную".
"Мужество павших героев-летчиков уберегло Россию", - сказал также Путин, тем самым подтвердив гибель военных летчиков во время мятежа.
Путин поблагодарил Лукашенко, разрулившего ситуацию, и общество России, которое явило "патриотический настрой" и консолидированность, чем помогло остановить мятеж. Также он поблагодарил тех "вагнеровцев", которые "остановились у последней черты, не пошли на кровопролитие".
Имя Пригожина во время выступления Путина не прозвучало ни разу.
Организаторов мятежа он назвал предателями. По его мнению, мятеж был инспирирован некими "врагами родины", которые хотели, чтобы страна "захлебнулась в кровавой междоусобице". Но планы не удались, потому что большинство бойцов "Вагнера" — патриоты Родины, которых использовали втемную.