27 июня 2023 г. 14:15

Путин выступил перед военными в Кремле

 
bbcrussian.com
V. Putinas
V. Putinas
ФОТО: Scanpix

Российский президент Владимир Путин выступил перед военнослужащими на Соборной площади Кремля, в очередной раз возвращаясь к тему мятежа Евгения Пригожина. Его речь была короткой, перед ней он объявил минуту молчания по погибшим лётчикам.

«В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущее», — цитирует Путина телеграм-канал Кремля.

Путин не уточнил, в чем именно заключалось чёткость и слаженность действий: ЧВК Пригожина всю субботу контролировала центр Ростова-на-Дону и наступала на Москву.

Вы фактически остановили гражданскую войну, действовали четко и слаженно, обратился к военным Путин. Среди военных был и министр обороны Сергей Шойгу. Он поблагодарил личный состав за отвагу и доблесть, опять же не уточнив, в чем выразилась эта доблесть.

Армия и народ не были с мятежниками, заявил Путин. Короткое выступление Путина закончилось тем, что зазвучали гимн и оружейные залпы.

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