Путин выступил перед военными в Кремле

«В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущее», — цитирует Путина телеграм-канал Кремля.

Путин не уточнил, в чем именно заключалось чёткость и слаженность действий: ЧВК Пригожина всю субботу контролировала центр Ростова-на-Дону и наступала на Москву.

Вы фактически остановили гражданскую войну, действовали четко и слаженно, обратился к военным Путин. Среди военных был и министр обороны Сергей Шойгу. Он поблагодарил личный состав за отвагу и доблесть, опять же не уточнив, в чем выразилась эта доблесть.