Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный

"Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать", - сказал Путин журналистам перед встречей. Он также добавил, что на переговорах будет обсуждаться и военно-техническое сотрудничество. "Поговорим по всем вопросам не спеша. Время есть", - сказал президент.

Ким Чен Ын прибыл в Россию на спецпоезде, который остановился на железнодорожной станции космодрома. Церемония встречи двух лидеров прошла в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя, где в настоящее время идет сборка новой ракеты "Ангара". Путин объяснил переговоры на космодроме тем, что Ким Чен Ын проявляет большой интерес к российской ракетной технике.

На кадрах, показанных ранее пресс-службой Кремля, видно, как Ким выходит из автомобиля, и, подойдя к Путину, жмет ему руку. Политики здороваются, и северокорейский лидер благодарит российского президента за приглашение в страну.

Президент России Владимир Путин встретился с руководителем КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный в Амурской области, сообщила пресс-служба Кремля в среду, 13 сентября. Переговоры двух лидеров длились около двух часов.

Ким назвал войну, развязанную Россией против Украины, "священной борьбой"

Ким Чен Ын во время встречит с Путиным заявил, что его визит в Россию проходит в "особое время". "Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и своей безопасности в борьбе с гегемонистическими силами, которые противостоят России", цитирует его слова агентство ТАСС.

Поставки северокорейских вооружений

Агентство Reuters перед началом встречит отметило, что одна из центральных тем встречи, по всей видимости, - поставки России северокорейских вооружений для войны против Украины. В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на просьбу подтвердить это лишь ответил: "Разумеется, будучи соседями, наши страны реализуют сотрудничество и в чувствительных областях, которые не должны становиться предметом публичного обнародования и анонсирования. Но это вполне естественно для соседних государств".