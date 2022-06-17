Он снова сказал, что цель "операции" - защитить жителей Донбасса.

По его словам, решение о начале спецоперации было трудным, но вынужденным.

"Оно было направлено на защиту жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались геноциду", - сказал Путин.

Как мы уже писали не раз, эти заявления российского лидера не подкреплены фактами и не поддерживаются ни одной международной организацией.

По его словам, западные страны пытались реализовать в Украине "проект антиРоссия" (этот термин Путин впервые использовал еще год назад) и накачивали Украину оружием и военными советниками, не заботясь об экономике страны.

Сейчас российские солдаты и офицеры сражаются в Украине, в том числе, чтобы отстоять "право России на безопасное развитие", заявил Путин.

"Все задачи специальной военной операции будут решены. И залог того - мужество и героизм наших воинов и консолидация российского общества, чья поддержка дает силу армии и флоту", – сказал Путин под аплодисменты зала.

Про "экономический блицкриг против России"

Выступление Путина началось с критики западных стран, которые после российского вторжения в Украину ввели в отношении России санкции. По мнению Путина, в последние месяцы принципы глобальной экономической системы оказались под ударом, а экономические связи, нарушенные пандемией Covid-19, проходят новые испытания. Ключевые понятия - деловая репутация, неприкосновенность собственности и доверие к валютам - были подорваны "партнерами на Западе", сказал Путин: "Это было намеренно, ради амбиций и сохранения устаревших геополитических иллюзий".

Дальнейшая часть речи российского президента в значительной мере посвящена описанию экономических бедствий, которые, по его утверждению, испытывают страны Запада из-за введенных против России санкций.

Целью этого выступления, похоже, стало стремление убедить аудиторию, что экономические проблемы начались еще до начала "спецоперации" и что если санкции не будут отменены, миру грозят голод и прочие несчастья.

"Наши действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чем. Это результат системных ошибок”, – сказал президент.

По мнению Путина, США объявили себя "посланниками Господа на земле", полагая, что у них "нет обязательств, а есть только интересы". Те же страны, которые выступают как "бунтари", США пытаются задавить и "отменить", сказал он.Но эпоха однополярного мира закончилась, считает президент: "Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно пересидеть и все вернется не круги своя. Все будет как и прежде. Не будет".Санкции против России Путин назвал безумными, а расчет на "экономический блицкриг" изначально был обречен.

"Расчет был понятен - нахрапом, с наскока смять экономику России", - заявил Путин. По его словам, сделать это не получилось – в том числе благодаря сплоченности и ответственности граждан. Путин считает, что экономическая ситуация стабилизируется, а "мрачные прогнозы" относительно перспектив экономики не сбылись.

Говоря о положении дел в самой России, Путин заявил, что российским властям удалось остановить рост инфляции, который сейчас составляет 16,7%. "И это многовато", - признал Путин, но пообещал, что власти смогут добиться положительного результата.

"Все мы слышим про так называемую "путинскую инфляцию". Это рассчитано на тех, кто читать и писать не умеет. Причины их проблем — в ошибочной политике администрации США и европейской бюрократии. Начало нашей СВО для них — спасательный круг, чтобы свалить всё на Россию", - полагает российский президент.