"Мы по-прежнему, глядя на президента Путина, считаем, что он преследует фактически те же политические цели, что и ранее, то есть хочет захватить большую часть Украины", — сказала Гейнс.
При этом глава разведки США отметила, российские силы настолько истощены в течение более чем четырех месяцев боев, что вряд ли смогут достичь цели Путина в ближайшее время.
По ее словам, картина войны остается "довольно мрачной", и разведывательные службы США видят три возможных сценария развития событий в ближайшей перспективе.
Наиболее вероятен из них затяжной конфликт, в котором российские войска будут добиваться лишь незначительных успехов, считает она. Другие сценарии предполагают значительный прорыв со стороны России или быстрый успех Украины.
Напомним, накануне Путин, комментируя ракетный удар по Кременчугу, заявил, что цели "военной операции" остались прежними.
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