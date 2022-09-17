"Киевские власти же объявили о том, что они начали и проводят активную контрнаступательную операцию. Ну посмотрим, как она будет развиваться, чем она закончится", - сказал Путин в пятницу журналистам в Самарканде (цитата по "Интерфаксу").

6 сентября Украина начала масштабное наступление в Харьковской области, частично оккупированной Россией весной этого года. Утром того дня они нанесли удар в районе Балаклеи - города к юго-востоку от Харькова. Вооруженные силы Украины охватили город полукольцом, перерезали главные дороги и стали продвигаться далее на восток, обходя российские укрепрайоны и оставляя их в окружении. Путин в тот день наблюдал за учениями на Дальнем Востоке.

8 сентября украинская армия уже стояла на подступах к Купянску. Потеря этого города означала для российской группировки под Изюмом прекращение снабжения, которое шло туда по железнодорожным веткам из Белгорода. Украинские военные взорвали мост, соединяющий западную и восточную части города, блокировали его, а затем повернули на юг в сторону Изюма.

В итоге российские военные вынуждены были спешно покинуть город Изюм, а также территории у границы с Россией, позволив украинцам занять их. Предположительно, решение об отводе личного состава группировки было принято в ночь на 10 сентября.

11 сентября минобороны России во время брифинга показало карту, на которой было наглядно отображено резкое сокращение российского военного присутствия в Харьковской области - по сравнению с картой, показанной днем ранее. В тот же день главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что армия вернула более 3 тысяч квадратных километров территории. В дальнейшем оценка украинской стороны превысила 8 тысяч квадратных километров.

Минобороны России в своем получившем большой резонанс пресс-релизе старалось изобразить эти события как запланированный маневр по перемещению войск.

"Принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении, - говорилось в заявлении от 10 сентября. - С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой народной республики. В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск".

Путин до сих пор не давал оценок масштабному отступлению российской армии в Харьковской области.

По мнению американского Института изучения войны (ISW), еще до заявления Путина Кремль признал военное поражение в Харьковской области - и сделал это впервые с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. По мнению экспертов, признание поражения было частью усилий, направленных на то, чтобы критика за неудачу не коснулась лично Путина. ISW считает, что объектом критики власти решили сделать военное командование.

Выступая перед журналистами, Путин демонстрировал, что его не беспокоит то, как развивается военная ситуация в Украине. "План корректировке не подлежит. Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения, что-то считает ключевым, основной целью, а основной целью является освобождение всей территории Донбасса",- сказал он, повторив тезис, который российская сторона использует с конца марта, когда она отказалась от дальнейших попыток наступать на Киев.

"У нас наступательные операции на самом Донбассе не прекращаются, они идут, небольшим темпом, - утверждает Путин. - Российская армия занимает новые и новые территории".

"Я обращаю внимание, мы же воюем не полной армией. Мы воюем только частью российской армии, контрактной частью", - добавил российский президент.

Путин принимал участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в узбекском Самарканде. Накануне он обсуждал Украину на встрече с лидером Китая Си Цзиньпинем, в пятницу - с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Моди говорил, что "нынешняя эпоха - не эпоха войн". "И я говорил с вами по телефону об этом", - напомнил он Путину. По словам индийского премьера, безопасность поставок продовольствия и удобрений сейчас находится на первом месте.

"Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете, - ответил ему Путин. - Мы сделаем все для того, чтобы это прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя".

Киев заявляет, что не будет вести переговоры с Россией, если та будет использовать язык ультиматумов и не освободит оккупированные территории.

Наконец, в пятницу Путин назвал предупреждающими удары по Украине. Он намеренно не уточнил, по каким целям, но его заявление прозвучало после взрывов на Харьковской ТЭС и плотине в Кривом Роге, разрушение которой привело к подтоплению жилых кварталов.

"Совсем недавно вооруженные силы России нанесли там пару ударов чувствительных. Ну, будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным", - пригрозил он, рассуждая о неких попытках нанести ущерб российской гражданской инфраструктуре. Путин не уточнил, какие попытки он имеет в виду.