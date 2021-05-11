Президент России Владимир Путин во вторник, 11 мая, внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), который позволяет странам-участницам совершать инспекционные полеты над территорией друг друга без долгосрочного предварительного уведомления.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что документ вносится в связи с выходом из договора Соединенных Штатов. "22 ноября 2020 года США под надуманным предлогом вышли из договора, что существенно нарушило баланс интересов государств-участников договора, достигнутый при его заключении. Таким образом, был нанесен серьезный ущерб соблюдению договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности РФ", - указывается в записке.
Комитет Госдумы по международным делам рассмотрит президентский законопроект на заседании 18 мая и предложит палате вынести его на заседание на 19 мая, сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий.
Процедура выхода из договора
Власти РФ начали подготовку к выходу из ДОН в начале 2021 года. В МИД России заявили, что решение отказаться от участия в договоре было принято после того, как США "под надуманным предлогом" вышли из соглашения в ноябре 2020 года. В начале мая правительство РФ одобрило предложение о выходе из ДОН.
США вышли из Договора по открытому небу, объяснив это тем, что Россия, по их мнению, нарушала условия соглашения. Госдепартамент США, в числе прочего, выражал недовольство тем, что Россия запрещает наблюдательные полеты над Москвой, Калининградом, Чечней и вблизи административных границ Абхазии и Южной Осетии. В Москве отвергали эти обвинения, утверждая в свою очередь, что Вашингтон сам не выполняет условий договора.
Администрация бывшего президента США Дональда Трампа уведомила о начале выхода из Договора по открытому небу в мае 2020 года. ДОН стал вторым соглашением в военной сфере с участием России, из которого вышли США: в 2019-м Вашингтон вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Москву в его нарушении. Майк Помпео, занимавший тогда пост госсекретаря США, заявил, что Россия использует данные, полученные в рамках Договора по открытому небу для наведения своих вооружений на объекты инфраструктуры США и европейских членов НАТО.
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