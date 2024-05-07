Путин в пятый раз вступил в должность президента России

Владимир Путин во вторник, 7 мая, в пятый раз вступил в должность президента РФ. Он будет править страной еще на протяжении шести лет.

В своей инаугурационной речи Путин, в числе прочего, пообещал продвигать во власть участников войны против Украины, закреплять фундамент долгосрочного развития России и строить с партнерами многополярный мир. Он подтвердил готовность к диалогу с Западом "на равных, уважая интересы друг друга", обвинив при этом западные страны в том, что они ведут "политику агрессии" в отношении России.

Большинство западных представителей не пришли на церемонию