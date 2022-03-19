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Первое выступление Владимира Путина перед широкой аудиторией с начала вторжения в Украину, в котором он попытался еще раз продемонстрировать необходимость войны и заручиться публичной поддержкой своего решения, неожиданно было прервано из-за непонятных технических неполадок. Зрителей собирали на концерт централизованно, убедилась Би-би-си.
V. Putinas
V. Putinas
© AFP / Scanpix

В 23-й день вторжения в Украину в Москве в честь восьмой годовщины аннексии Крыма состоялся митинг-концерт "Крымская весна", куда приехал президент Владимир Путин. Это его первое появление на широкой публике с 22 февраля, когда Россия признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а через два дня начала боевые действия в Украине. Была еще встреча с коллективом стюардесс накануне 8 марта, но она проходила в узком кругу. В некоторых СМИ и социальных сетях даже высказывались сомнения в том, что президент участвовал в ней лично.

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Трансляция речи Путина в Лужниках прервалась на всех телеканалах

По ставшему уже традицией сценарию для таких праздников президенту подготовили подходящую общественную площадку — олимпийский стадион в Лужниках. По информации Би-би-си, зрителей собирали на концерт централизованно.

Корреспонденты Би-би-си пообщались с присутствовавшими на концерте людьми, многие из которых оказались бюджетниками, представителями местных администраций или студентами. Один из них сказал: "Побуду тут немного и уйду… я думаю, что большая часть людей не поддерживает войну".

Другие российские медиа писали, что многих зрителей на митинг-концерт привозили на автобусах из Подмосковья.

Некоторые из пришедших к спортивной арене, где на разогреве выступали такие артисты как рэпер Тимати и певец-депутат Денис Майданов, покидали "Лужники" даже не дождавшись приезда президента. СМИ сообщали, что при подходе к "Лужникам" были задержаны и отправлены в ОВД журналисты некоторых изданий — например, Sota Vision и РБК, планировавшие освещать митинг-концерт. В Санкт-Петербурге тоже были задержаны журналисты Sota Vision, а еще и репортеры "Коммерсанта".

Кремль до последнего не подтверждал участие Владимира Путина в этом мероприятии. Утром за несколько часов до его начала, когда сотни людей уже толпились у ближайших к Лужникам станций метро (много фотографий было в соцсетях и "Телеграме"), пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Путин еще не решил, приедет ли он в Лужники.

Но он все же приехал. Правда, выступление президента оказалось довольно коротким и по неизвестным причинам было прервано на полуслове. В общей сложности речь заняла не больше 15 минут.

Что сказал Путин


В своем выступлении Владимир Путин постарался еще раз объяснить, почему он принял решение о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР и о военном вторжении в Украину. Путин вновь заявил о "карательных военных операциях" украинской армии против жителей самопровозглашенных республик, назвав их "геноцидом".

"Избавить от геноцида — главный мотив и цель начала военной операции в Донбассе и Украине", — заявил президент, стоя на сооруженной внутри стадиона сцене.

Еще он упомянул в своей речи Священное Писание и "героические действия" российской армии.

"Лучшее подтверждение тому, как действуют, как воюют наши ребята, помогают, поддерживают. А если надо, как родного брата прикрывают собой от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было", — заявил Путин.

Смыслы


Близкий к Кремлю собеседник Би-би-си, попросивший об анонимности в связи с опасением за свою безопасность, назвал само проведение праздничных мероприятий "абсурдным на фоне кровопролития".

Но, по его словам, оно было необходимо Кремлю и лично Владимиру Путину по целому ряду причин.

"Во-первых, это эмоциональная подпитка самого Путина. Во-вторых, коррекция ощущения его глубокого публичного одиночества. В-третьих, психологическое давление на критиков операции. В-четвертых, максимизация публичного и организационного вовлечения чиновников в тему в ситуации их относительной публичной пассивности", — считает он.

Бывший сотрудник администрации президента, а ныне прокремлевский политолог Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале оценивает прошедшее мероприятие очень успешным и эффективным для Путина — по его мнению, оно показало "успешное сплочение вокруг флага".

"Путин умеет удачно комбинировать типы политического лидерства. В нужный момент он выступает лидером-знаменосцем, который способен мобилизовать, объединить вокруг себя народ. Эта способность уже не раз позволяла ему добиваться нужного результата. В его выступлениях в таком формате все больше морали и ценностных аспектов. И ссылка на Священное Писание в данном контексте очень кстати", — написал Чеснаков.

Главной задачей мероприятия было постараться показать восторг и приветствие большими массами людей действий Владимира Путина по принципу "кто не с нами, тот против нас, считает эксперт Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

"Стандартное путинское мероприятие с задачей показать населению страны, что лучше бы к этой гигантской толпе присоединиться. Собрали большое количество подневольных людей-бюджетников, чтобы показать, что люди в восторге от автократа и все его приветствуют — что характерно даже не авторитарного, а для тоталитарного режима", — считает Колесников.

По его словам, в этом действе значение имели и картинка, и слова.

"Путин превзошел самого себя. Ссылался на Священное Писание — мобилизующий фактор, пытался показать, что Россия — на стороне добра и занимается священным делом. А то, что разрушена Украина и миллионы беженцев, освящено цитатами из Библии и из Конституции. Цинизм и пренебрежение. Чем жестче и откровеннее вранье, сама постановочность действа — тем лучше", — резюмирует эксперт Карнеги.

Прекращение трансляции


Уже сообщалось, что трансляция торжества была прервана. По информации издания "Агентство" это случилось после того, как Владимир Путин произнес: "Лучшим подтверждением тому является то, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции", после которых раздался свист. На трансляции действительно слышно свист, однако его характер нельзя с уверенностью определить.

Русская служба Би-би-си обратилась к почти двум десяткам участников митинга-концерта, которые выложили в своих соцсетях фотографии из Лужников, с просьбой поделиться впечатлениями об организации, реакции людей на выступление Владимира Путина и о том, был ли свист во время его речи. Ответила лишь одна из опрошенных.

"Все было прекрасно! Замечательный митинг-концерт!!!" — написала в ответ девушка по имени Татьяна.

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bbcrussian.com
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