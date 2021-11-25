Новым главой ФСИН назначен Аркадий Гостев, ранее бывший заместителем министра внутренних дел.

"Интерфакс" со ссылкой на информированный источник утверждает, что причиной отставки Калашникова стали "получившие широкий общественный резонанс инциденты, связанные с пытками в колониях и СИЗО Саратовской области и других регионах". Официально это не подтверждено.

В последние недели правозащитники из проекта "Гулагу.нет" опубликовали десятки видеозаписей пыток, изнасилований и издевательств над заключёнными в колониях и других учреждениях ФСИН. Правозащитники утверждают, что им был передан большой архив подобных видеозаписей, и опубликована лишь малая его часть. Власти возбудили несколько уголовных дел в связи с пытками в туберкулёзной больнице ФСИН Саратовской области.

О пытках в системе ФСИН сообщалось и в предыдущие годы. В нескольких колониях вспыхивали бунты заключённых, которые жаловались на издевательства. Несколько сотрудников ФСИН, включая начальников колоний, были признаны виновными, однако далеко не все получили реальные сроки.

Калашников – выходец из ФСБ, был назначен директором ФСИН 2 года назад.

Аркадий Гостев - генерал-полковник полиции. Ему 60 лет. 40 лет из них он провёл в органах МВД в Москве, в том числе возглавлял управление охраны общественного порядка, которое, помимо прочего, отвечает за действия полиции во время акций протеста. Дослужился до замначальника ГУВД Москвы, с 2012 года назначен замглавы МВД России.

Служба исполнения наказаний ранее находилась в структурах МВД, однако с конца 1990-х подведомственна министерству юстиции.