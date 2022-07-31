Путин утвердил новую Морскую доктрину России: в ней указано и Балтийское море

Путин подчеркнул, что защита границ страны будет твердо обеспечиваться всеми средствами. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на "Интерфакс".

Выступая на Главном военном морском параде в Санкт-Петербурге, российский лидер сообщил о подписании указа об утверждении новой Морской доктрины России.

"Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России - и экономических, и жизненно важных стратегических. Прежде всего, это наши арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингового морей, балтийские и курильские проливы", - сказал Владимир Путин. Он добавил: "Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами". Путин подчеркнул, что ключевое здесь - это возможности Военно-морского флота.

"Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу, успешно с честью выполняет стратегические задачи на рубежах нашей страны и в любом районе мирового океана, обладает высокой готовностью к активным действиям в своих береговых, надводных, воздушных, подводных сил и средств, они постоянно совершенствуются", - сказал Путин.

Прошлый вариант документа, утвержденный в 2015 году, признается утратившим силу. Соответствующий указ и текст доктрины опубликованы на сайте Кремля, информирует Deutsche Welle.

В новой доктрине основными угрозами для России называются "курс США на доминирование в мировом океане", "стремление США и их союзников к ограничению доступа РФ к ресурсам мирового океана и жизненно важным морским транспортным коммуникациям", приближение НАТО к границам РФ и международное давление на Россию. К угрозам относятся "территориальные претензии ряда государств", касающиеся российских приморских и островных территорий. Каких именно, в документе не уточняется.

Главными рисками для деятельности России в мировом океане в документе названы "существенная зависимость" России от морских перевозок и работы морских трубопроводных систем, "несоответствие состояния и состава научного-исследовательского флота современным требованиям и масштабам задач", международные санкции против судостроительных предприятий и нефтегазовых компаний.

Согласно новой доктрине, Россия планирует построить новые пункты для обслуживания ВМФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что позволит "осуществлять контроль за безопасностью функционирования морских транспортных коммуникаций в этом регионе".

В средиземноморском регионе к приоритетам относится укрепление партнерства с Сирией на основе пункта материально-технического обеспечения в Тартусе, который обеспечит "на постоянной основе военно-морское присутствие РФ в Средиземном море". Россия также намерена совершенствовать и усиливать группировку сил Черноморского флота в Крыму и на побережье Краснодарского края, говорится в документе.

"Приоритетами национальной морской политики на Индоокеанском региональном направлении являются сохранение и поддержание военно-морского присутствия РФ в районе Персидского залива на основе пунктов материально-технического обеспечения в Красном море и в Индийском океане и использование инфраструктуры государств региона в интересах обеспечения военно-морской деятельности Российской Федерации", - говорится в документе.

К приоритетному направлению также относится "развитие стратегического партнерства и военно-морского сотрудничества" с Индией, Ираном, Ираком, Саудовской Аравией и другими государствами региона.

Россия также планирует развивать судостроительный комплекс для строительства крупнотоннажных судов, в том числе современных авианесущих кораблей, сказано в документе.

К важным зонам, влияющим на экономику, национальную и стратегическую безопасность России в новой доктрине отнесены акватории океанов и морей, прилегающие к побережью России, включая Азовское и Черное моря, восточная часть Средиземного моря, Черноморские, Балтийские и Курильские проливы, а также районы прохождения мировых морских транспортных коммуникаций, в том числе вдоль азиатского и африканского побережья.

Россия планирует активизировать морскую деятельность в Арктике и развернуть контроль за военной активностью иностранных государств в акватории Северного морского пути. В частности, запланирована "диверсификация и активизация морской деятельности на архипелагах Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля и острове Врангеля".

В случае "исчерпания возможностей политико-дипломатических и других несиловых инструментов" в жизненно важных районах мирового океана Россия "может применить военную силу сообразно обстановке", говорится в доктрине. В районах мирового океана, которые не относятся к жизненно важными для Россия, планируется использовать, "прежде всего, политические и правовые инструменты, механизмы дипломатии и информационных действий, а также применять другие ненасильственные методы", указано в документе.