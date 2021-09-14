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Президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© Itar-Tass / Scanpix

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путин здоров, он сдал отрицательный тест на коронавирус. По словам Пескова, очных мероприятий с участием президента "какое-то время" не будет.

Накануне Путин, общаясь со спортсменами-паралимпийцами, упомянул о том, что скоро может уйти на карантин.

Но спустя буквально несколько минут после этого высказывания пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что президент выражался "образно".

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Уже известно, что Путин не приедет на саммит ОДКБ и ШОС, который открывается 15 сентября в Душанбе. Он будет участвовать дистанционно.

Путин весной заявлял, что привился отечественной вакциной (впоследствии он уточнил, что речь шла о "Спутнике V"). В последние дни он проводил немало публичных мероприятий. При этом известно, что перед встречами с Путиным люди, как правило, отправляются на карантин.

Накануне вечером Путин встречался в Москве с сирийским президентом Башаром Асадом.

Прошлой весной, во время первой волны эпидемии, президент несколько месяцев почти не участвовал в публичных мероприятиях, перейдя на дистанционную работу. Однако формально о карантине речь не шла.

Кто именно был инфицирован в окружении Путина - не сообщается.

19 сентября в России состоятся выборы в Госдуму. Ранее сообщалось, что президент намерен принять участие в голосовании.

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Радио Свобода
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