Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путин здоров, он сдал отрицательный тест на коронавирус. По словам Пескова, очных мероприятий с участием президента "какое-то время" не будет.
Накануне Путин, общаясь со спортсменами-паралимпийцами, упомянул о том, что скоро может уйти на карантин.
Но спустя буквально несколько минут после этого высказывания пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что президент выражался "образно".
Уже известно, что Путин не приедет на саммит ОДКБ и ШОС, который открывается 15 сентября в Душанбе. Он будет участвовать дистанционно.
Путин весной заявлял, что привился отечественной вакциной (впоследствии он уточнил, что речь шла о "Спутнике V"). В последние дни он проводил немало публичных мероприятий. При этом известно, что перед встречами с Путиным люди, как правило, отправляются на карантин.
Накануне вечером Путин встречался в Москве с сирийским президентом Башаром Асадом.
Прошлой весной, во время первой волны эпидемии, президент несколько месяцев почти не участвовал в публичных мероприятиях, перейдя на дистанционную работу. Однако формально о карантине речь не шла.
Кто именно был инфицирован в окружении Путина - не сообщается.
19 сентября в России состоятся выборы в Госдуму. Ранее сообщалось, что президент намерен принять участие в голосовании.
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