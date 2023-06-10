"Можно точно сказать, что украинское наступление началось, об этом говорит использование стратегических резервов", — заявил Путин. По его словам, украинские войска ни на одном участке фронта не достигли поставленных целей, однако наступательный потенциал у Киева существует.

По словам Путина, в последние дни у ВСУ наблюдаются значительные потери, превышающие "классический" показатель. Он признал, что у России не хватает современных вооружений, но заявил, что оборонно-промышленный комплекс развивается быстро и "все поставленные задачи будут выполнены".

Об украинском контрнаступлении говорится уже несколько недель, однако украинская сторона постоянно заявляла, что оно еще не началось. 5 июня заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ перешли в наступление "на некоторых направлениях". "Эпицентром боевых действий остается бахмутское направление. Там мы движемся довольно широким фронтом. Имеем успех. Занимаем господствующие высоты", — цитирует Маляр "Медуза".

Так, по ее словам, группировка войск "Хортица" продвинулась в районе сел Орехово-Василевка, Парасковьевка, Ивановское и Клещеевка, на некоторых участках — на расстояние до 1600 метров.

Маляр отметила, что на юге Украины идут "бои местного значения", а Минобороны РФ активно говорит о контрнаступлении ВСУ, чтобы "отвлечь внимание от поражения на бахмутском направлении".Анна Маляр также опубликовала карту, где Бахмут, захваченный российскими силами, обведен красной линией. Никаких пояснений замминистра не привела. Украинские СМИ допустили, что так замминистра обороны намекнула на окружение Бахмута.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству Reuters заявил, что Украина имеет достаточно оружия для контрнаступления.

Минобороны РФ объявило, что вооруженные силы Украины 4 июня начали наступление на южнодонецком направлении, то есть на административной границе Донецкой и Запорожской областей Украины, возле Угледара. Российские военные, как утверждается, отразили атаку. В офисе президента Украины заявили, что Москва "отражает глобальное наступление, которого „еще нет"".