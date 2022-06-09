Вот дословная цитата: "То, что нам приходится как бы защищать себя, бороться за это, то это очевидная вещь. Вот сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петра I. Почти ничего не изменилось. Удивительно! Как-то приходишь к этому пониманию. Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы там, воевал со Швецией, что-то отторгал… Ничего не отторгал! Он возвращал! Да, так и есть! Там, где Петербург основан — он когда заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией, все признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем территория находилась под контролем российского государства. То же самое и в западном направлении. Это касается Нарвы — его первых походов. Чего он полез-то туда? Возвращал. И укреплял. Вот чего делал.

"Ну, судя по всему, на нашу долю тоже, значит, выпало возвращать и укреплять", — подытожил Путин, широко улыбаясь. Он встречался на ВДНХ с молодыми предпринимателями, там же он посещал выставку, посвященную Петру I.

Путин не упомянул в этом контексте войну против Украины.

24 февраля, объявляя о начале вторжения (Путин называет его "специальной военной операцией", этого же власти требуют от российских СМИ) российский президент называл целью "денацификацию" и "демилитаризацию". Он утверждал: "В наши планы не входит оккупация украинских территорий".

Кремль отрицательно отвечал на вопросы, будет ли целью вторжения захват территории Украины и смена режима. Его представитель Дмитрий Песков говорил, что Москва по-прежнему считает Владимира Зеленского президентом страны.

В то же время на территории оккупированных областей Украины назначенные российской стороной администрации заявляют о планах проведения референдумов с вопросом о присоединении к России. Эти регионы посещает первый заместитель кремлевской администрации Сергей Кириенко. Со ссылкой на него очевидцы этих визитов сообщали, что Кириенко якобы поддерживает проведение референдумов. Официально же Кремль заявляет, что вопрос о присоединении должны решать жители украинских регионов.

Ранее в четверг РИА "Новости" опубликовало интервью с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, который командовал чеченскими бойцами и принимал участие в захвате Мариуполя. Из сказанного им следовало, что вторжение не прекратится, пока Зеленский остается у власти.

Песков отказался отвечать на вопрос журналистов, могут ли, с точки зрения Кремля, быть достигнуты результаты "специальной военной операции" без смены власти. "Это я оставляю без комментариев", — сказал он.

Зеленский заявляет, что Украина будет бороться до победы, а мирные переговоры с Путиным согласен вести при условии возвращения российских войск на позиции 24 февраля. Кремль отвергает такой подход. Война в Украине продолжается уже 106 дней.

О том, что 350-летие Петра I используют для создания образа полководца Путина, писало издание "Агентство. Новости". В четверг Путин посетил мультимедийную выставку "Петр I. Рождение империи". Издание называет этот визит неслучайным, поскольку высокопоставленные российские чиновники в последнее время в своих заявлениях неоднократно прямо или косвенно сравнивали политику Петра с действиями Путина.

Перед посещением выставки Путин направил приветствие по случаю открытия в Москве международного форума "История для будущего. Образ Петра" который как и выставка проводится на ВДНХ. В нем он назвал российского императора "патриотом", который "всецело посвятил себя служению Отечеству" и смог укрепить международный авторитет России как "могущественной, суверенной державы".

Эпоху Петра I и войну с Украиной еще в апреле сравнивал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. "Одна из самых грандиозных военных побед была завоевана Петром I в битве под Полтавой. Я думаю, он перевернулся бы в гробу, узнав, до чего довели эти земли в последние три десятилетия потомки славных запорожцев", — говорил Нарышкин на открытии выставки "Петр I и его эпоха".