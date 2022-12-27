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Президент России Владимир Путин назначил заместителя главы Совета безопасности Дмитрия Медведева на еще один пост — первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии. Соответствующий указ Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Dmitrijus Medvedevas, Vladimiras Putinas
Dmitrijus Medvedevas, Vladimiras Putinas
© Reuters / Scanpix

Ранее, согласно положению о Военно-промышленной комиссии, в этой структуре не был предусмотрен пост первого заместителя председателя. Человек, занимающий эту должность, вправе вести заседания комиссии и создавать внутри нее советы и рабочие группы, говорится в указе Путина.

Председателем Военно-промышленной комиссии, которая координирует производство вооружений для армии РФ, является сам Путин.

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Дмитрий Медведев в 2008-2012 годах занимал должность президента России, а в 2012-2020 годах был премьер-министром. В январе 2020-го, после отставки с премьерского поста, Медведев стал заместителем председателя Совбеза. Эта должность была создана специально для него.

После вторжения России в Украину Медведев стал одним из самых агрессивных сторонников войны и оскорбительно выражался о политических противниках Путина на Западе и в Украине. Также Медведев неоднократно посещал российские оборонные предприятия.

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