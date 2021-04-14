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Президент России Владимир Путин заявил, что привился вторым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© Scanpix

«Я хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку, и уверен, что все будет хорошо», — сказал Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества.

Он также посоветовал участникам заседания «последовать его примеру».

23 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин привился от коронавируса.

Путин не говорил, что какой именно вакциной привился. По словам Пескова, президенту нравится вакцинироваться на камеры, и он никогда не был сторонником этого подхода. «Вам придется верить на слово», — говорил Песков.

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