«Я хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку, и уверен, что все будет хорошо», — сказал Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества.
Он также посоветовал участникам заседания «последовать его примеру».
23 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин привился от коронавируса.
Путин не говорил, что какой именно вакциной привился. По словам Пескова, президенту нравится вакцинироваться на камеры, и он никогда не был сторонником этого подхода. «Вам придется верить на слово», — говорил Песков.
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