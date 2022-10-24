При этом первое заседание совета, как сообщает РИА Новости, прошло 24 октября. На нем премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что министр промышленности и торговли Денис Мантуров будет отвечать за поставку всех видов вооружений и военной техники, а вице-премьер Дмитрий Григоренко — курировать нормативно-правовые и финансовые вопросы.
21 октября президент подписал указ о том, что при правительстве создан "координационный совет по обеспечению потребностей вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов".
Согласно президентскому указу, совет создали, чтобы лучше координировать деятельность федеральных и региональных органов власти "в ходе проведения специальной военной операции". Также совет займется обеспечением войск военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами.
С 20 октября в приграничных областях России, а также в аннексированных Крыму и Севастополе начал действовать режим "среднего уровня реагирования", который среди прочего позволяет властям регионов временно переселять людей и ограничивать свободу передвижения. Одновременно с этим на аннексированных территориях Украины ввели военное положение.
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