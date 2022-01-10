Как утверждает Путин, "использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, в том числе очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом".

Силы ОДКБ, по словам Путина, пробудут в Казахстане "столько, сколько нужно", но после завершения миссии весь контингент будет выведен из страны.