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Президент России Владимир Путин в ходе внеочередного саммита ОДКБ назвал события в Казахстане "нападением на страну". По его словам, те люди, которые возмущались ценами на газ, и те, кто взял в руки оружие, преследовали разные цели.
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© Itar-Tass / Scanpix

Как утверждает Путин, "использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, в том числе очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом".

Силы ОДКБ, по словам Путина, пробудут в Казахстане "столько, сколько нужно", но после завершения миссии весь контингент будет выведен из страны.

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