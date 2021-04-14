Российские чиновники неоднократно заявляли, что Россия справляется с последствиями пандемии коронавируса лучше других стран.
"Мобилизация всей системы здравоохранения и промышленности [России] оказалась просто несравнимо выше, чем в европейских странах и Штатах, там вообще просто развал какой-то", — говорил в середине февраля президент России Владимир Путин.
New York Times сравнила данные по смертности в России, США и 14 европейских странах. Как правило, для таких сравнений рассчитывается избыточная смертность, которая показывает, насколько выросла смертность от всех причин по сравнению с нормой за определенный период. Такой подход позволяет определить, как пандемия в целом повлияла на систему здравоохранения и смертность.
Определить, какой может быть норма, с которой будут сравнивать статистику за год пандемии, можно двумя основными способами. Первый способ — это рассчитать среднюю смертность за несколько лет, чтобы было понятно, какой была бы смертность при обычных условиях. Также используется метод линейной экстраполяции: на основе исторических данных и трендов делается вывод о том, каким могло бы быть значение в определенном периоде.
Какой из этих методов использовали в New York Times, не уточняется. По подсчетам журналистов, смертность в России в апреле-декабре 2020 года оказалась на 28% выше нормы, тогда как, например, в США — на 17% выше нормы. При подсчетах использовались официальные данные властей, уточняется в статье.
Прокомментировать публикацию New York Times Би-би-си попросила пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он сказал, что не знает, на основе каких критериев издание пришло к таким выводам, поэтому от комментариев отказывается.
Как считать
Для сравнения избыточной смертности можно взять больше стран. Тогда получается, что Россия находится на 15-м месте, показывают подсчеты специалиста по анализу данных из Тюбингенского университета Дмитрия Кобака.
В этих подсчетах используется база World Mortality Dataset, в которой собраны данные по 89 странам. Она обновляется по мере поступления данных, поэтому позиция каждой страны может измениться в любой день, если поступят новые данные.
Кобак в своих подсчетах использует данные 2015-2019 годов и метод линейной экстраполяции. В этих подсчетах смертность в России за период с апреля 2020 года по февраль 2021 года оказалась на 25% выше нормы.
Из крупных стран более высокая, чем в России, избыточная смертность оказалась у Бразилии (28,5%) и Мексики (52%). Лидером антирейтинга стала Перу (114%). Избыточная смертность в США составила 19,6% от нормы, в Британии — 19,2%, в Испании — 20,6%, в Италии — 17,1%.
Также для сравнения можно использовать смертность в пересчете на 100 тысяч населения. Здесь Россия находится на четвертом месте с показателем в 302 смерти на 100 тысяч человек. Лидер антирейтинга — снова Перу.
В Испании смертность составила 189 человек на 100 тысяч, в Италии — 185 человек, в Британии — 179 человек, в США — 178 человек.
Сколько людей умерло в России?
По данным сайта стопкоронавирус.рф, в России по состоянию на 12 апреля от коронавируса умерли 103,2 тысячи человек. В самом начале пандемии сообщалось, что в этих подсчетах, возможно, учитываются только смерти, причиной которых стал непосредственно Covid-19.
Росстат же в своих подсчетах разделяет четыре категории:
- Коронавирус стал основной причиной смерти (вирус идентифицирован).
- Коронавирус, возможно, стал основной причиной смерти (но вирус не идентифицирован).
- Коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания.
- Коронавирус не является основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.
С апреля 2020 года по февраль 2021 года в России умерли более 224 тысяч человек с установленным диагнозом Covid-19, показывают подсчеты Росстата.
Избыточная смертность в абсолютном выражении за этот же период составляет 443,7 тысячи человек, указывается в подсчетах Дмитрия Кобака. Больше только у США — 581 тысяч человек.
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