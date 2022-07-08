"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет", — сказал Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.

Как сказал Путин, все должны понимать, что Россия "по большому счету всерьез пока еще ничего не начинала". При этом Москва, по его словам, не отказывается от мирных переговоров. "Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться", — подчеркнул глава государства.

На встрече с законодателями Владимир Путин также сказал, что инициаторы санкций в отношении России не достигли своих целей. "Незаконные меры, введенные против России, создают нам трудности. Это очевидный факт. Но вовсе не такие, на какие рассчитывали инициаторы экономического блицкрига против России", — сказал Путин.

В Киеве уже отреагировали на новые высказывания Путина по Украине. С комментарием выступил советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк. "Нет никакого плана "коллективного Запада". Просто конкретная z-армия вошла в суверенную Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан. Все остальное — примитивная пропаганда. Поэтому мантра господина Путина про "войну до последнего украинца" — еще одно доказательство продуманного российского геноцида", — написал Подоляк.

Западные страны резко осудили российское вооруженное вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля, охарактеризовав его как неспровоцированное. Так, на недавнем саммите группы семи ведущих экономик мира, G7, было подчеркнуто, что война в Украине "незаконна и неоправданна". Санкционные списки против России за нападение на Украину постепенно расширяются. Под ограничения уже попали многие ведущие российские банки, предприятия оборонной сферы, различные крупные компании, бизнесмены и высокопоставленные официальные лица, включая самого президента Владимира Путина.

В Москве подчеркивают, что "военная спецоперация в Украине" стала в том числе следствием безуспешных попыток России договориться о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО. Выступая 7 июля, Владимир Путин заявил о стремлении "коллективного Запада навязать миру свой новый миропорядок" и о том, что эти усилия обречены на неудачу. Он также упомянул желание Запада "спровоцировать конфликт в Украине для нового этапа борьбы с Россией".

В представленном на прошлой неделе отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека говорилось, что за время российского вторжения в Украину в стране были убиты и ранены свыше 10 тысяч гражданских лиц и что среди погибших — сотни детей. Реальные цифры могут быть значительно выше, отметили в ООН. Россия не раз отрицала обвинения в ударах по гражданским объектам и в многочисленных военных преступлениях на украинской территории.

С конца февраля, по западным оценкам, армия РФ потеряла не менее 10–14 тысяч человек убитыми. Тысячи бойцов потеряли и украинские Вооруженные силы.