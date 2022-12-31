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В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий оплату долгов за газ "недружественным странам" в в иностранной валюте.
Dujos
Dujos
© Shutterstock

Этим он изменил свое решение, принятое в марте этого года, когда Евросоюз ввел санкции против России - тогда Путин заявил, что иностранные покупатели должны с 1 апреля открывать специальный счет в Газпромбанке и платить за газ в рублях, в противном случае Россия считала это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

Евросоюз тогда посчитал эти требования нарушением санкционного режима.

"Мы ясно говорим, что оплата в рублях и открытие второго счета в Газпромбанке станут нарушением санкций и не могут быть приняты. Мы не должны менять уже подписанные контракты, в которых сказано, что оплата осуществляется в долларах или евро", - заявила тогда еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Россия тогда прекратила поставки газа некоторым странам, таким как Польша и Финляндия, которые отказались от новых условий газовых сделок с Россией.

Новый указ, подписанный в пятницу, разрешает расчеты за газ в иностранной валюте.

Схема работает так: Газпромбанк открывает для иностранных покупателей специальные валютные и рублевые счета, покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте. Затем банк продает эту валюту на московской бирже, зачисляет полученные рубли на второй счет, и уже с него рассчитывается с "Газпромом".

Этот нововведение касается расчетов "между российским поставщиком и иностранным покупателем при взыскании задолженности или погашении им задолженности перед российским поставщиком", говорится в документе.

При этом подчеркивается, что нововведение не означает автоматического возобновления поставок, приостановленных ранее, и не меняет ранее установленных требований к иностранному покупателю оплачивать российский газ в рублях.

В список "недружественных государств", утвержденный правительством России в марте этого года, входит около 50 стран, в том числе 27 стран Евросоюза, США, Великобритания, Канада, Австралия, Южная Корея, Япония и Украина.

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bbcrussian.com

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