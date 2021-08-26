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Президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий гражданам России, имеющим другое гражданство, но лишенным возможности отказаться от него, поступать на государственную и муниципальную службу. Запрет для чиновников на иностранное гражданство был вписан в Конституцию поправками, иницированными самим Путиным. Но возникла коллизия с Крымом.
V. Putinas
V. Putinas
© AFP / Scanpix

Тот, чье иностранное гражданство не может быть "прекращено по независящим от него причинам", может быть назначен на должность, которая не предполагает допуска к государственной тайне, сказано в указе.

"Невозможность прекращения" иностранного гражданства будет устаналивать либо сам президент России, либо комиссия по вопросам гражданства при президенте.

В апреле этого года Госдума приняла пакет законов, которые вводят запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для людей, осуществляющих государственную деятельность.

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