Тот, чье иностранное гражданство не может быть "прекращено по независящим от него причинам", может быть назначен на должность, которая не предполагает допуска к государственной тайне, сказано в указе.

"Невозможность прекращения" иностранного гражданства будет устаналивать либо сам президент России, либо комиссия по вопросам гражданства при президенте.

В апреле этого года Госдума приняла пакет законов, которые вводят запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для людей, осуществляющих государственную деятельность.