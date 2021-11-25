Он заявил, что процедуру проводил заместитель директора Центр Гамалеи Денис Логунов.

"Это просто тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он [Логунов] набрал порошок, попросил меня глубоко вдохнуть на счет три, пшикнул с одной стороны, с другой стороны. 15 минут я потом посидел, и все на этом закончилось", — сказал Путин (цитата по ТАСС).

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь шла о жидкости, а не порошке.

"Президент имел в виду, что речь идет о жидкости. Это назальная вакцина, в испытаниях которой он принял участие", — приводит слова Пескова "Интерфакс". Он добавил, что назальную вакцину вспрыснули президенту в носоглотку и нос.

Путин заявил, что "никаких ощущений" после вакцинации назальным препаратом у него "не было": "Просто 15 минут посидел и пошел". Песков добавил, что "никаких побочных эффектов, ни температуры у главы государства не было".

Врач-иммунолог Николай Крючков в эфире Дождя предположил, что при ревакцинации Путина использовался «разбавленный порошок».

"На сегодняшний день Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований это назальной формы и, по крайней мере, из названия исследования не следует, что эта лекарственная форма — порошок для вдыхания. Там фактически приведено название Гам-Ковид-Вак, той же самой вакцины, которая используется для внутримышечного введения. А мы с вами знаем, что это не порошок, это жидкая лекарственная форма. Поэтому не совсем понятно, может быть это действительно был разбавленный порошок. И соответственно президент вдохнул его", — сказал Крючков.