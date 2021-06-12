Президент России Владимир Путин заявил, что действующий президент США Джо Байден сильно отличается от своего предшественника Дональда Трампа и выразил уверенность, что сможет работать с ним. Нынешний хозяин Белого дома "радикально отличается от Трампа, потому что президент Байден - карьерный лидер", который "провел практически всю свою взрослую жизнь в политике", пояснил Путин в интервью американской медиакомпании NBC, выдержки из которого обнародованы в ночь на субботу, 12 июня.

"Это другой тип человека, и я очень надеюсь, что да, есть некоторые преимущества, некоторые недостатки, но не будет никаких импульсивных движений от имени действующего президента США", - сказал глава российского государства. Дональда Трампа Путин назвал яркой личностью. "Даже сейчас я считаю, что бывший президент США господин Трамп - экстраординарная личность, талантливая личность, иначе он не стал бы президентом США", - сказал Путин.

NBC отмечает, что Трампа часто критиковали за заигрывание с Путиным. После единственного саммита в июле 2018 года в Хельсинки Трамп поверг окружающих в шок, отказавшись встать на сторону американской разведки, когда Путин опроверг вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году. Байден, между тем, еще в 2011 году заявил, что у Путина "нет души", а в нынешнем году он назвал российского президента "убийцей", что привело к дипломатическому скандалу.

Путина спросили, "убийца ли он"

Владимир Путин уклончиво ответил на прямой вопрос интервьюера "убийца ли он", пишет NBC. "За время своего пребывания в должности я привык к нападкам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами, а также к атакам разного калибра и жесткости. И меня это не удивляет", - сказал президент РФ, указав при этом, что "всегда действовал в интересах своего народа и государства" и поэтому "не переживает из-за ярлыков, которые на него вешают".

Обвинения в причастности Кремля к смертям политических оппонентов Путин назвал "словесным поносом". "Не хочу показаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, словесный понос. Вы упомянули многих людей, которые действительно страдали и погибали в разное время по разным причинам, по вине разных людей", - ответил Путин на соответствующий вопрос NBC.

Поставки спутника-шпиона Ирану

Путин также назвал "чушью" сообщение американской газеты The Washington Post о том, что Россия готовится поставить Ирану передовую спутниковую систему, которая позволит Тегерану отслеживать военные цели, в том числе передвижения войск США в Ираке и объекты в Израиле. "Это просто фейковые новости. По крайней мере, я ничего не знаю об этом. Те, кто говорит об этом, вероятно, знают об этом больше. Это просто чепуха, мусор", - сказал российский президент.

Джо Баден и Владимир Путин должны встретиться на вилле La Grange в Женеве 16 июня. В настоящее время американо-российские отношения находятся на самом низком уровне за многие десятилетия.