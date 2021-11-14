Владимир Путин рассказал, что не обсуждал с Лукашенко вопрос о перекрытии газа.
— Ну, я, честно говоря, об этом первый раз слышу, потому что вот я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время. Он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Ну, он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет, — сказал Путин.
Президент России пообещал поговорить с Лукашенко на эту тему. При этом Путин предположил, что тот сказал о перекрытии газа "просто в сердцах".
во время совещания с правительством 11 ноября Александр Лукашенко пригрозил ответом ЕС на пятый пакет санкций.
"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют — пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад", — заявил он.
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