Путин признал, что содержание ЧВК "Вагнер" полностью обеспечивалось государством

Путин также сказал, что на «Вагнер» потратили 110 млрд рублей дополнительно на страховые выплаты – то есть выплаты погибшим и раненым. Сейчас в России выплачивают 5 млн рублей семьям погибших военных, росгвардейцев и пограничников. И 3 млн рублей компенсации тем, кого ранило.

Как технически власти финансировали ЧВК, у которого даже нет юридического лица, тоже не ясно. Можно предположить, что это учитывалось в закрытых расходах бюджета, которые резко выросли за последний год. Еще один потенциальный источник – это резервный фонд правительства, который власти могут оперативно тратить без сложных согласований.

Это довольно большой объем финансирования. Например, он больше, чем расходы бюджета (https://www.kommersant.ru/doc/5707056) третьего по величине города в России Екатеринбурга в 2023 году.

В среду же выяснилось, что «Вагнер» живет за счет российского бюджета. В частности, более 70 млрд было потрачено на «денежное содержание» этой ЧВК, почти 16 млрд на стимулирующие выплаты.

Он долгое время отрицал любые связи российского государства с «Вагнером». В 2019 году он в ответ на вопрос Би-би-си назвал ЧВК «частной охранной компанией». «Это не государство российское», - тогда утверждал Путин.

По сумме в 110 млрд рублей невозможно оценить точные потери «Вагнера», но видно, что они были значительными. Если предположить, что вся эта сумма пошла только на оплату погибших, то речь о 22 тысячах человек. При этом в чатах жен вагнеровцев часто жалуются, что семьи не получили выплаты.

В прошлую пятницу агентство Блумберг писало о резком росте оборота наличных денег в России и буквально чемоданах денег семьям погибших вагнеровцев. Если верить Путину, то получается, что эти чемоданы – это деньги из российского бюджета.

Путин рассказал и о том, что сверху этого «собственник «Конкорда» получил еще 80 млрд рублей за госконтракты через Военторг. «Надеюсь, что входе всех этих работ никто ничего не украл. Ну или скажем так, украл поменьше. Но безусловно мы будем с этим совсем разбираться», - сурово сказал российский президент.