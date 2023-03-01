Россия приостанавливает "действие Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного в городе Праге 8 апреля 2010 года", указывается в тексте закона.
Решение о возобновлении соглашения "принимается президентом Российской Федерации", подчеркивается в нем далее.
Закон вступает в силу со дня его публикации.
Документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации 22 февраля 2023 года.
Последний масштабный договор о контроле над ядерными вооружениями РФ и США
Договор СНВ-III о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений оставался последним крупным соглашением о контроле над ядерными вооружениями между Россией и США. Вашингтон и Москва обязывались сократить количество ядерных боеголовок до 1550 единиц и ограничить количество пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц. Документ, в частности, предусматривал взаимные инспекции США и РФ на военные ядерные объекты друг друга для обоюдного контроля за вооружениями.
Договор был подписан 8 апреля 2010 года в Праге занимавшими посты президентов РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, вступил в силу 5 февраля 2011 года и был рассчитан на 10 лет с возможностью пролонгации по взаимной договоренности сторон еще на 5 лет. Президент Путин 29 января 2021 года подписал закон о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года.
В послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 года Путин заявил, что Россия в одностороннем порядке приостановит участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. При этом он подчеркнул, что речь идет не о выходе из соглашения.
"Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия", — заявил Путин. "Первыми, разумеется, мы этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем", — подчеркнул президент РФ.
Глава МИД ФРГ: Решение Путина — безответственно
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 27 февраля призвала Россию соблюдать соглашение. Оно является "гарантом глобальной стабильности и безопасности", подчеркнула глава германского внешнеполитического ведомства на конференции по разоружению в Женеве.
По словам министра, заявление президента России Владимира Путина о том, что он хочет приостановить участие России в соглашении с США, было "безответственным". Россия должна признать, что ядерная война "никогда не может быть выиграна и никогда не должна вестись", указала Анналена Бербок.
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