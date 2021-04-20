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Президент России Владимир Путин выступит на инициированном президентом США Джо Байденом Саммите лидеров по вопросам климата, который состоится 22 апреля в формате видеоконференции, сообщила в понедельник, 19 апреля, пресс-служба Кремля.
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© TASS/ Scanpix

"Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата", — указывается в ее заявлении.

Накануне в Кремле сообщили, что решение об участии Путина в саммите будет принято после того, как станут известны все детали этой встречи. "К сожалению, ответы на эти вопросы мы начали получать только в последние дни, и нам нужно их тщательно проанализировать перед тем, как будет принято решение об участии президента", — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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Виртуальный саммит по климату

Организуемый США виртуальный саммит по климату пройдет 22 — 23 апреля. Среди прочих, на нем выступит председатель КНР Си Цзиньпин.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил борьбу с глобальным потеплением одним из своих главных приоритетов. Его предшественник Дональд Трамп в 2015 году вывел США из Парижского соглашения по защите климата, превратив свою страну в аутсайдера в сфере политики в защиту климата. Байден сразу после прихода к власти объявил о восстановлении участия США в Парижском соглашении.

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Deutsche Welle

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