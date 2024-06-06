Путин пригрозил Западу „асимметричным ответом“

„Вы знаете, нас все время пытаются обвинять в том, что мы машем какой-то ядерной дубинкой. Но разве я сейчас поставил вопрос о возможности использования ядерного оружия? Это же вы сделали. Вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой“, - сказал Путин в ответ на вопрос журналистки агентства Reuters о том, насколько близка ситуация к такому риску.

На вопрос об угрозах применения ядерного оружия в ходе войны против Украины Путин заявил, что „не размахивает ядерной дубинкой“, и в то же время сообщил о готовности использовать ЯО в соответствии с ядерной доктриной РФ.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среду, 5 июня, состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с представителями мировых информационных агентств, в ходе которой он ответил на вопросы журналистов по целому ряду актуальных тем.

Удары по РФ при участии западных стран означают их прямую войну против России, на которые „Москва будет реагировать“, заявил Путин. „Если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас - а это и есть их прямое участие в войне против РФ - то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Это путь к очень серьезным проблемам“, - сказал он журналистам.

„Почему-то Запад считает, что Россия никогда не применит (ядерное оружие - Ред.). У нас есть ядерная доктрина, посмотрите, что в ней написано. Если чьи-то действия угрожают нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем возможным применить все имеющиеся в нашем распоряжении средства. К этому нельзя относиться легко, поверхностно. К этому нужно подходить профессионально. Я надеюсь, что все в мире будут относиться к решению подобных вопросов именно так“, - сообщил Путин.

Путин заявил, что не угрожал никому, в том числе канцлеру ФРГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz), в связи с поставками Германией оружия на Украину. „Почему вы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем, тем более главе другого государства. Это моветон, это нехороший тон“, - сказал он, отвечая на вопрос журналиста из Германии.

Глава Кремля пригрозил Западу „асимметричным ответом“ в случае, если российская территория будет атакована Украиной с применением оружия, поставляемого с Запада, сообщило агентство dpa. В частности, Москва рассматривает возможность размещения своего оружия в других регионах мира, откуда оно может быть использовано для атак на страны, из которых исходит оружие, направленное против РФ, заявил Путин. „Это означает, что ответ может быть асимметричным“, - добавил он.

„Не формируйте образ России как врага. Этим вы только вредите себе этим, понимаете? Вы придумали что Россия хочет напасть на НАТО. Вы совсем потеряли свой разум? ... Это абсолютная чушь“, - приводит агентство Reuters ответ первого лица Российской Федерации на вопрос о перспективах конфликта РФ и НАТО.

„У нас есть своя позиция по тем или другим вопросам. Мы знаем позицию европейских государств, в том числе и позицию Федеративной республики по поводу событий, которые происходят в Украине. Все считают, что Россия начала войну в Украине. Хочу это подчеркнуть, никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота в Украине“, - в очередной раз озвучил Путин свою версию истоков развязанной им войны.

По словам Путина, у России „нет имперских амбиций“, как и „угроз в отношении стран НАТО и Европы“.

О потерях РФ и Украины и числе военнопленных

По словам Путина, у Украины в плену находятся 1348 российских военных, а у России - 6465 украинцев. Проверить эти данные в условиях войны не представляется возможным.

По версии президента вторгшейся более двух лет назад в Украину страны, российские безвозвратные потери в войне в разы меньше, чем у Украины. „Я могу вам сказать совершенно уверенно, что наши потери, особенно если это касается, к сожалению, невосполнимых потерь, они конечно в разы просто меньше, чем с украинской стороны“, - заявил Путин на соответствующий вопрос.