Путин пригрозил ответить на размещение ракет США в Германии

Если в Германии будут размещены высокоточные ракетные комплексы США, РФ будет считать себя свободной от моратория на развертывание ракет меньшей и средней дальности. Об этом в воскресенье, 28 июля заявил российский президент Владимир Путин, выступая на главном параде Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге. Имеется в виду, в том числе, „повышение возможностей береговых войск“ ВМФ РФ, уточнил Путин.
„Сегодня разработка ряда таких систем находится у нас на завершающей стадии. Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов в Европе и других регионах мира“, - цитирует слова президента РФ агентство „Интерфакс“.
Путин отметил, что в зоне досягаемости американских ракет, размещенных в Германии, окажутся „важные российские объекты государственного и военного управления“. Подлетное время ракет, которые „в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут“, заявил российский президент. Он сравнил ситуацию со временами холодной войны.