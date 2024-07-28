Путин пригрозил ответить на размещение ракет США в Германии

Если в Германии будут размещены высокоточные ракетные комплексы США, РФ будет считать себя свободной от моратория на развертывание ракет меньшей и средней дальности. Об этом в воскресенье, 28 июля заявил российский президент Владимир Путин, выступая на главном параде Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге. Имеется в виду, в том числе, „повышение возможностей береговых войск“ ВМФ РФ, уточнил Путин.

„Сегодня разработка ряда таких систем находится у нас на завершающей стадии. Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов в Европе и других регионах мира“, - цитирует слова президента РФ агентство „Интерфакс“.