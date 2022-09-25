Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации», сообщила пресс-служба Кремля вечером 24 сентября.
В указе сказано, что отсрочку получат студенты, которые очно или очно-заочно учатся в вузах и колледжах и которые получают образование впервые.
Отсрочка распространяется только на студентов государственных образовательных учреждений.
Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.
После начала мобилизации в России министр обороны Сергей Шойгу заявил, что студентов и военнослужащих срочной службы не будут призывать по мобилизации. В правительстве объясняли, что студентов-заочников могут привлечь к мобилизации по решению призывной комиссии.
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