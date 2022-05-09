Президент России Владимир Путин выступил в понедельник, 9 мая, с речью на Параде победы в Москве, большую часть своего выступления он посвятил войне в Украине. Президент вновь заявил, что российское вторжение в Украину было "вынужденной мерой". По его словам, с начала года у границ России "в открытую шла подготовка к карательной операции на Донбассе, к вторжению в Крым, в Киеве заявляли о создании ядерного оружия".

По утверждению Путина, Россия "дала упреждающий отпор агрессорам", действия Москвы он назвал "вынужденным, своевременным и единственно правильным решением".

По словам Путина, в параде в Москве хотели принять участие ветераны из США, но им "запретили делать это". В параде, как указал российский президент, приняли участие солдаты из зоны боевых действий в Донбассе. Путин также объявил, что подписал указ об "особой поддержке детям погибших и раненых".

В то же время Путин не стал делать никаких объявлений о решениях, связанных с российским вторжением в Украину. Ранее западные политики и аналитики предупреждали, что Путин на параде может объявить об объявлении войны Украине, которую пока Кремль называет "специальной военной операцией", или о мобилизации.

Отмена воздушной части парада

Воздушная часть парада в Москве не состоялась "из-за погодных условий", сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ожидалось, что в ней должны были принять участие 62 самолета, 15 вертолетов, а также воздушный пункт управления Ил-80, известный как "самолет судного дня".

"Из-за погодных условий" воздушные войска также не приняли участия в парадах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманске, Новосибирске и Самаре.