Согласно тексту указа, Дугина награждена как корреспондент издания "Царьград" — за "мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга".

Ранее 22 августа Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Дугиной. Президент назвал погибшую "светлым, талантливым человеком с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым".

29-летняя Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина — погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье вечером 20 августа.

ФСБ заявила, что убийство Дугиной организовали украинские спецслужбы, а исполнителем стала гражданка Украины Наталья Вовк. Киев отрицает причастность к убийству.

Александр Дугин после смерти дочери призвал Россию "победить", очевидно, имея в виду войну с Украиной.