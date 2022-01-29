Президент России Владимир Путин поручил министерству юстиции до 1 мая проанализировать практику применения законодательства об "иностранных агентах" и "при необходимости" предложить изменения. Об этом российские СМИ сообщают в субботу, 29 января, со ссылкой на перечень поручений, который глава государства утвердил по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Речь идет как о законодательстве РФ о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции "иностранного агента", так и о законе о СМИ-"иноагентах". В тексте поручений отмечается, что необходимо в том числе рассмотреть вопрос, касающийся исключения организаций из реестра НКО-"иноагентов".

Закон об "иноагентах"

В 2012 году депутаты Госдумы РФ внесли поправки в закон "О некоммерческих организациях", согласно которым статус "иностранного агента" должны получать российские НКО, занимающиеся "политической деятельностью" на территории РФ и получающие финансирование из-за рубежа.

Закон о СМИ-"иноагентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, "иностранным агентом" можно признать любое СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы. С учетом последующих изменений такой статус могут получить не только юридические, но и физические лица.

В настоящее время в реестр СМИ, выполняющих функцию "иностранного агента", включены 115 физических и юридических лиц. В реестре НКО-"иноагентов" числятся 73 организации.

Возможные поправки в закон об "иноагентах"

В декабре 2021 года в Госдуме предложили изменить закон об "иноагентах" так, чтобы вносить СМИ, НКО и физлица в соответствующий реестр можно было только по решению суда. Ранее, в ноябре, члены СПЧ и Союза журналистов России передали в Госдуму свои предложения по поправкам к закону об "иноагентах". В частности, они предложили разрешить физическим лицам не маркировать частные публикации, а также давать время на устранение нарушений.

Между тем под петицией правозащитного проекта "ОВД-Инфо" против закона об "иноагентах", которую авторы передали в Госдуму в начале декабря, поставили подписи более четверти миллиона человек и свыше 240 организаций.