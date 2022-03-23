aA
Поставка товаров в ЕС и США за доллары больше не имеет смысла, заявил президент Путин. Покупатели российского газа должны будут приобретать рубли на внутреннем валютном рынке РФ.
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

Президент России Владимир Путин поручил перевести оплату российского природного газа "недружественными странами" в рубли. "Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты за наш природный газ, поставляемый в так называемые недружественные страны, на российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют", - заявил Путин на совещании с членами правительства РФ в среду, 23 марта.

Статьи по теме:
Конец путинской стабильности. Что происходит с российской экономикой
Канцлер Германии призывает ввести эмбарго на российские углеводороды

По его словам, заморозкой российских активов за рубежом Запад "перечеркнул доверие к этим валютам". "И Соединенные Штаты Америки, и ЕС объявили, в принципе, дефолт настоящий по своим обязательствам перед Россией. В этой связи поставлять наши товары в Европейский Союз, в США и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла", - пояснил глава Кремля.

Покупатели российского газа должны будут приобретать рубли на внутреннем валютном рынке России. Путин поручил Центробанку за одну неделю определить порядок таких операций. Он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ по объемам, ценам и принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах.

Заморозка российских активов

Одной из санкционных мер, введенных против России за развязанную ею войну против Украины, стала заморозка российских золотовалютных резервов за рубежом. В итоге Москва потеряла доступ почти к половине своих резервов.

На фоне заморозки российских активов Путин разрешил российским гражданам, компаниям и самому государству выплачивать крупные долги кредиторам из "недружественных" стран в рублях. Международное рейтинговое агентство Fitch предупредило, что будет считать дефолтом выплаты России по еврооблигациям в рублях. В середине марта министерству финансов РФ удалось провести платеж по евробондам в валюте.

К числу "недружественных" стран Россия относит Австралию, Албанию, Андорру, Великобританию, страны ЕС, Исландию, Канада, Лихтенштейн, Микронезию, Монако, Новую Зеландию, Норвегию, Южную Корею, Сан-Марино, Северную Македонию, Сингапур, США, Украину, Черногорию, Швейцарию, Японию, а также остров Тайвань.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Delfi Plius Karolis Kasperas

Slaptasis karas, kuris pakeitė Rusijos istoriją: tikėjęsis greitos pergalės, Kremlius Čečėnijoje patyrė košmarą

Delfi Plius Marc Champion

„Net moderniausi Rusijos tankai pasirodė bejėgiai“: Maskva gali keisti taktiką

Delfi Plius Adam Roževič

Putinas priverstas keisti savo planus: kas įvyko ne taip ir ar Rusija turi planą B

Delfi Plius The Economist

Kaip šiandien atrodo Ukrainos karo ekonomika: išsiskiria trys pagrindiniai poreikiai

Delfi Plius Gyvenimas lysvėje

Šiemet aš auginsiu medžius: kaip nebrangiai įkurdinti kuo daugiau augalijos sodyboje ar kieme

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

„Kroviniai 200“: kas yra tie Ukrainoje likviduoti rusų generolai ir kiti aukštus postus užimantys kariškiai?

Delfi Plius Roma Macijauskaitė

Nuo generalinio direktoriaus iki teisininko – daugiausia dėmesio sulaukė vadovaujančius postus siūlantys darbo skelbimai

Delfi Plius Vladimiras Laučius

Kuodis: tikiuosi, kad karas baigsis, kol visuomenės dar nespės pavargti

Delfi Plius Colin McKerracher

Elektromobilių rinkoje – karo poveikis: stebimi keli scenarijai

Verslas Plius Eugenija Grižibauskienė

Rusijos valstybės gynybos gigantei diriguojantis kagėbistas Čemezovas – ištikimybės Putinui simbolis iki gyvos galvos

Delfi Plius Justina Maciūnaitė

Kaip atrodys mūsų namai 2022 metais: ilgai populiarumo viršūnėje buvusios tendencijos tapo atgyvena

Delfi Plius Sniego pilys

Tai, kas buvo kruopščiai slepiama Kremliaus: Putino haremas – meilužės, vaikai ir jų pasakiški turtai

Delfi Plius Aliaksandr Kudrytski

Dramatiškai iš Mariupolio pabėgęs vyras – apie akistatą su rusų kariais: yra kuo juos papirkti

Delfi Plius Laimantas Jonušys

„Invalidas“, „negras“, „čigonas“ ir kiti

Delfi Plius Edita Rouge

Kaip elgtis su „sunkiais“ žmonėmis: santykiai su vienais iš jų yra ypatingi

Delfi Plius Toma Miknevičienė

Geidžiamiausių privačių mokyklų Vilniuje sąrašas ir kainos: gundo pasaulinio lygio išsilavinimu, bet įkandama ne kiekvienam

M360 Premium Parengė Jūratė Žuolytė

Laukiniai meno NFT vakarai bei svarbus žingsnis, kurio Lietuvoje tikimasi iš „TikTok“

Статьи по теме:

Страны Евросоюза планируют совместно закупать газ

Решение о совместных закупках может быть принято на...

Премьер Литвы: отказ от российских энергоресурсов реален

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

TOP новостей

Война в Украине. Удар по жилому дому в Луганской области, погибли дети

Российская агрессия против Украины продолжается уже...

Вице-министр здравоохранения: от масок в помещениях должны отказаться с апреля (5)

Вице-министр здравоохранения Литвы Аушра...

Ignitis больше не будет покупать газ у "Газпрома"

После заявления российского президент о том, что...

Репортаж из Украины: матери погибших российских военных до сих пор не верят в происходящее

Украинский доброволец Игорь Папкович до войны работал...

В Литве предлагается приравнять георгиевскую ленту и символ Z нацистским и коммунистическим символам

Депутаты Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас...