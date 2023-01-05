Путин поручил на Рождество ввести режим прекращения огня по всей линии фронта в Украине

Согласно сообщению, режим прекращения огня будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Такое поручение Путин отдал министру обороны Сергею Шойгу в связи с обращением патриарха Кирилла.

"Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в день Рождества Христова", — говорится в указаниях Путина.

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Утром 5 января на сайте Русской православной церкви опубликовали обращение патриарха Кирилла, призвавшего "все стороны, вовлеченные в междоусобный конфликт", к рождественскому перемирию.

В офисе Владимира Зеленского предложение главы РПЦ назвали "циничной ловушкой и элементом пропаганды". Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что РПЦ не является авторитетом для глобального православия и "выступает как пропагандист войны", в том числе призывая "к геноциду украинцев".