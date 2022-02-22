Путин поручил Минобороны России с помощью вооруженных сил "поддерживать мир" в ЛНР и ДНР

В сети появились первые видео ввода войск — их подлинность неизвестна.
Путин поручил министерству иностранных дел провести с ЛНР и ДНР переговоры об установлении дипломатических отношений и "с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти" — переговоры о подготовке проектов договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, пишет "Новая газета".
"Интерфакс" со ссылкой на очевидцев сообщает, что на территории ДНР замечены две колонны бронетехники.
Указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Путин подписал вечером 21 февраля. В начале своего обращения к нации по этому поводу он подробно рассказывал про историю, отметив, что "пойти придется издалека…".
Договоры о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР уже внесены в Госдуму. Они включают положения о совместных обороне и "мерах для противодействия актам агрессии со стороны других государств". Также он дает право размещать военные базы и инфраструктуру на территории друг друга.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил их в профильные комитеты.
Вечером 18 февраля власти ДНР и ЛНР, опасаясь наступательной операции Украины, начали эвакуацию жителей в Россию. Киев отверг любые домыслы о возможном наступлении.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Первые реакции из Литвы: Путин заложил основание для войны, сейчас есть два пути (57)
После того как президент России Владимир Путин в...
Президент Литвы: решение России – грубое нарушение международного права (36)
Решение России признать независимость...
Мэр Вильнюса отправляется в Киев, чтобы засвидетельствовать поддержку Украине (19)
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс отправляется в Киев ,...
Зеленский: Действия России не испугали Украину (23)
Международно признанные границы Украины останутся...
Коронавирус в Литве: 6812 новых случаев и 18 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 6 812 новых...