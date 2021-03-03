"Несмотря на сложности, связанные с эпидемией коронавируса, [органы внутренних дел] действовали грамотно, чётко, без сбоев. Имею в виду обеспечение общественной безопасности и борьбу с преступностью, системную, целенаправленную работу по улучшению ситуации на дорогах и в миграционной сфере", - заявил президент, одновременно призвав работников МВД "более решительно, наступательно бороться с криминальной угрозой".

Путин отметил, что за 2020 год увеличилось число раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений, однако одновременно с этим выросло число преступлений в сфере информационных технологий: за последние 6 лет их число возросло более чем в 10 раз.

"Ваша задача - эффективно ответить на этот криминальный вызов, защитить граждан и добросовестный бизнес, который активно осваивает цифровое пространство. Для этого важно своевременно информировать людей о способах защиты от мошенников, повышать профессиональную подготовку и техническое оснащение органов внутренних дел. И конечно, нужно наладить более чёткое взаимодействие с банковским сообществом, интернет-провайдерами, операторами сотовой связи", - подчеркнул президент.

Он также заявил о необходимости включить в уголовный процесс новые формы собирания доказательств, в том числе в тех случаях, когда участники следственных действий объективно не могут явиться к месту их проведения. Также следует вести мониторинг интернет-пространства и "активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия" и несанкционированные уличные акции.

"Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет и как он используется для продвижения совершенно неприемлемого контента: для распространения детской порнографии, проституции, для доведения несовершеннолетних до самоубийств. Но кто бы и под каким бы то ни было предлогом, под каким бы то ни было "соусом" не пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических "хорьковых" целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети, и работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья. Собственно, вы так и делаете, хочу вас за это поблагодарить. И прошу никогда об этом не забывать", - добавил президент.

Он также напомнил, что с 1 февраля вступил в силу закон, в соответствии с которым владельцы, провайдеры соцсетей и других интернет-площадок обязаны сами выявлять и блокировать запрещённый законом контент. "И здесь важно обеспечить действенную правоприменительную практику, чётко разделяя свободный обмен информацией и распространение разрушительных для общества материалов", - добавил Путин.

Он также заявил, что в профилактической работе заметно возрастает роль участковых, которые должны владеть ситуацией на своей территории, чаще общаться с жителями и своевременно выявлять назревшие конфликтные ситуации. Также он поручил уделить серьезное внимание борьбе с экстремизмом, пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия.

Также президент обратил внимание на обеспечение безопасности дорожного движения. По его словам, за последние 7 лет на дорогах стало меньше аварий, также последовательно сокращается смертность в результате ДТП. "Прошу и дальше делать всё от вас зависящее, чтобы в ДТП было как можно меньше пострадавших", - заявил президент, призвав сосредоточить усилия на обеспечении безопасности пешеходов, борьбе с пьянством за рулем и с нарушителями скоростного режима, что является основными факторами смертности на дорогах. Также от работников МВД требуется постоянно держать в поле зрения наиболее проблемные участки автомобильных трасс, совершенствовать дорожную разметку и развивать системы дистанционного контроля автомобильного потока.

Еще одной важной задачей Путин назвал декриминализацию экономики и противодействие коррупции, а также процессуальный и ведомственный контроль за обоснованностью и законностью возбуждения и расследования уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательства. "Проблемы здесь сохраняются. Реагировать на подобные злоупотребления нужно своевременно и жёстко, действовать в постоянном, открытом контакте с деловым сообществом", - добавил президент.

Коснувшись темы миграционной политики, Владимир Путин отметил, что ситуация в этой сфере стала более упорядоченной и более прозрачной, повысилась эффективность законодательного регулирования. Вместе с тем и риски здесь еще сохраняются, включая проникновение криминала в среду трудовых мигрантов. "Прошу и впредь взвешенно и ответственно подходить к вопросам допуска иностранной рабочей силы в нашу страну, ориентироваться на реальные потребности отечественной экономики, защищая при этом прежде всего интересы наших граждан на рынке труда", - заявил он.

На новый уровень должна выйти и борьба с наркобизнесом: хотя за последние 10 лет количество официально зарегистрированных потребителей наркотиков сократилось более чем на четверть, а число несовершеннолетних потребителей - почти на 45 процентов, работникам правоохранительных органов предписывается столь же последовательно ликвидировать подпольные производства наркотических средств и каналы наркотрафика, а также бороться с пропагандой наркотиков и их распространением в том числе через интернет.

В завершение своего выступления президент отметил, что для материально-технического укрепления МВД при формировании федерального бюджета на 2021-2023 годы ведомству выделены дополнительные ассигнования в объёме 21,3 миллиарда рублей, в том числе на увеличение в 2021 году фонда денежного довольствия сотрудников МВД.