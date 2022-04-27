Путин пообещал Западу "молниеносный" ответ за вмешательство в ситуацию в Украине

Путин выступает на заседании Совета законодателей. Это совещательный и консультативный орган при Госдуме и Совете Федерации, куда входят спикеры обеих палат парламента, их заместители, главы комитетов Думы и СФ, а также спикеры заксобраний регионов.
Глава государства вновь угрожает последствиями странам Запада за вмешательство в ситуацию в Украине. "Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будут создавать для России угрозы стратегического характера, наш ответ на встречные удары будет молниеносным и быстрым. У нас есть все инструменты, какими не может похвастаться никто. А мы ими хвастаться не будем, мы будем их использовать, если потребуется", — сказал Путин.
Президент также заявил, что Киев уготовил украинскому народу "роль расходного материала", и что власти Украины готовили атаку на Донбасс.
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