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Россия будет отстаивать свои права на территорию Сибири, в том числе силовыми методами. Об этом на заседании Российского организационного комитета "Победа" заявил президент Владимир Путин, сообщает РБК.
Путин пообещал "выбить зубы" желающим "откусить" Сибирь от России
© Reuters / Scanpix

"Кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо, якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, только одной стране... Все нас пытаются укусить или что-то от нас откусить — но они должны знать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться, и залог этого — развитие вооруженных сил", — сказал Путин.

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Фразу о несправедливости того, что Сибирь принадлежит одной России, обычно приписывают экс-госсекретарю США Мадлен Олбрайт. Ей, в частности, приписывал похожую формулировку секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в 2015 году.

Академик РАН, американист Алексей Арбатов говорил Би-би-си, что оригинал этой цитаты так и не был найден. "Разговоры ведутся уже долгое время, но цитату никто не может найти. Не исключено, что в 1990-х годах Мадлен Олбрайт высказывалась в том духе, что природные ресурсы — достояние всего человечества, но точно без упоминания России, тем более призывов силой у нее что-то отобрать", — объяснял он.

Первое упоминание этого высказывания в СМИ Би-би-си относит еще к 9 февраля 2005 года. Тогда его без указания источника привел в интервью "Аргументам и фактам" режиссер Никита Михалков. Сама Мадлен Олбрайт опровергала, что когда-либо произносила такую фразу.

"Я никогда такого не говорила, и не думала", — заявляла она ТАСС.

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РБК
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